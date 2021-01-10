«Научный инквизитор» Александр Панчин приглашает на научные святки

Биолог, лауреат премии «Просветитель», борец с мракобесием и лженаукой Александр Панчин вовсе не против святок — если это «Научные святки». Вечером 15 января зажигаем свечи, достаем зеркала или что там еще надо — и внимаем исследователю магических ритуалов. Онлайн, бесплатно, 12+.
Панчин — строго говоря, спец не столько по святому, сколько, наоборот, по нечисти. Но ведь и народ, гадая на святки, обращался не к самым светлым силам. Выйдет, бывалоча, девица ночью на перекресток и давай приговаривать: «Я, раба божья (свое имя), мужчин к себе притягиваю и привлекаю». Или вот еще, из новенького, — выйти в лунную ночь с монетками в руке и заявить: «Пусть магия денег потоком идет через мою жизнь. Я притягиваю деньги как магнит». Некогда книгу Панчина «Защита от темных сил» в некоторых книжных магазинах с перепугу ставили на полки «Эзотерика». Ученый довольно потирал руки, полагая, что так подрывает мракобесие изнутри. Сейчас Александр написал новую книгу — «Гарвардский некромант», и, судя по обложке, она тоже прямо просится на эзотерические полки. Книга про то, что было бы, если бы ученые взялись не разоблачать магию, а изучать и объяснять ее.
15 января исследуем вместе с Панчиным святочные (и прочие) магические ритуалы, самовнушение и прочую «бытовую магию». И слушаем про новую книгу. Начало онлайн-трансляции в 20.00.
Александра Шеромова