На ЗСД за год убрали с дороги 15 тысяч посторонних предметов и помогли 23 тысячам водителей

В «Магистрали Северной столицы» подвели итоги работы оперативного отдела Западного скоростного диаметра в 2020 году. За год на магистрали произошло 23 592 инцидента, во время которых водителям потребовалась помощь дорожных инспекторов.
Как сообщает 14 января пресс-служба компании, подавляющее большинство нештатных ситуаций на ЗСД — более 22 тысяч — составили остановки транспорта из-за поломок. Остальные около тысячи случаев пришлись на ДТП. Ранее в «МСС» отмечали, что за период с января по сентябрь 2020 года число аварий на ЗСД сократилось по сравнению с 2019-м почти на 20%.
Кроме того, с января по декабрь дорожные инспекторы убрали с магистрали более 15 тысяч посторонних предметов. В октябре, например, мусоровоз растерял на ЗСД учебники по литературе и физике. Также 3971 раз выезжали на места ремонтных работ, чтобы проверить, корректно ли выставлены схемы организации движения. Случались и наезды на инспекторов, выполнявших свои обязанности. Как правило, такое происходит из-за невнимательности водителей.
Дорожный инспектор на ЗСД первым приезжает на место происшествия, оценивает степень тяжести инцидента и в соответствии с ситуацией обозначает место, помогает заменить колесо, переместить автомобиль в безопасное место или вызвать эвакуатор. Значительную часть таких случаев замечают при плановом объезде, но в экстренной ситуации помощь можно запросить через дежурного диспетчера по короткому номеру 0405.