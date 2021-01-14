На ЗСД за год убрали с дороги 15 тысяч посторонних предметов и помогли 23 тысячам водителей

В «Магистрали Северной столицы» подвели итоги работы оперативного отдела Западного скоростного диаметра в 2020 году. За год на магистрали произошло 23 592 инцидента, во время которых водителям потребовалась помощь дорожных инспекторов.



Как сообщает 14 января пресс-служба компании, подавляющее большинство нештатных ситуаций на ЗСД — более 22 тысяч — составили остановки транспорта из-за поломок. Остальные около тысячи случаев пришлись на ДТП. Ранее в «МСС» отмечали, что за период с января по сентябрь 2020 года число аварий на ЗСД сократилось по сравнению с 2019-м почти на 20%.