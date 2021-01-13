Инаугурация Байдена пройдет при повышенных мерах безопасности. Охрану Капитолия вооружат

Вооружённые сотрудники Нацгвардии США будут обеспечивать безопасность вокруг комплекса Капитолия во время вступления в должность 46-го президента Америки.
«Войска Национальной гвардии, которые прибудут в Вашингтон, чтобы обезопасить Капитолий в день инаугурации, будут вооружены», — цитирует 13 января заявление министра армии США Райана Маккарти The New York Times.
В Вашингтон должны приехать 15 тысяч военнослужащих. Решение выдать оружие нацгвардейцам, которые расположатся вокруг Капитолия, было принято после требований спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Представители Пентагона заявили, что они «глубоко обеспокоены» протестами, которые запланированы в связи с инаугурацией Джо Байдена.