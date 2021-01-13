Инаугурация Байдена пройдет при повышенных мерах безопасности. Охрану Капитолия вооружат

Вооружённые сотрудники Нацгвардии США будут обеспечивать безопасность вокруг комплекса Капитолия во время вступления в должность 46-го президента Америки.

«Войска Национальной гвардии, которые прибудут в Вашингтон, чтобы обезопасить Капитолий в день инаугурации, будут вооружены», — цитирует 13 января заявление министра армии США Райана Маккарти The New York Times.

В Вашингтон должны приехать 15 тысяч военнослужащих. Решение выдать оружие нацгвардейцам, которые расположатся вокруг Капитолия, было принято после требований спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.