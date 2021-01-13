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Инаугурация Байдена пройдет при повышенных мерах безопасности. Охрану Капитолия вооружат

Вооружённые сотрудники Нацгвардии США будут обеспечивать безопасность вокруг комплекса Капитолия во время вступления в должность 46-го президента Америки.

«Войска Национальной гвардии, которые прибудут в Вашингтон, чтобы обезопасить Капитолий в день инаугурации, будут вооружены», — цитирует 13 января заявление министра армии США Райана Маккарти The New York Times.

В Вашингтон должны приехать 15 тысяч военнослужащих. Решение выдать оружие нацгвардейцам, которые расположатся вокруг Капитолия, было принято после требований спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Представители Пентагона заявили, что они «глубоко обеспокоены» протестами, которые запланированы в связи с инаугурацией Джо Байдена.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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Комментарии (5)

baddancer
Бункерный дед боится своего народа?
Swift_
Сторонник американского президента Дональда Трампа, рывшийся в ноутбуке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме. Об этом пишет The Sun.
....
dedmoroz_5e4d8827384c2
где санкции против США?
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