Пять детей попали в реанимацию после пожара в Сибири

После пожара в частном доме, где проживала многодетная семья, в Новосибирской области в реанимацию доставлены шесть человек.

По информации областного ГУ МЧС, 13 января в 03:08 по местному времени в селе Михайловка Карасукского района загорелся частный жилой дом. Огонь повредил кровлю и стены веранды. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно выбрались женщина и пять детей. Восемь сотрудников МЧС ликвидировали пожар в 04:45 по местному времени.

Представитель облминздрава сообщил РИА «Новости», что женщина и дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии, к ним направлена бригада врачей из Новосибирска. В случае необходимости их экстренно перевезут в Новосибирскую областную клиническую больницу.