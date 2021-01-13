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Пять детей попали в реанимацию после пожара в Сибири

После пожара в частном доме, где проживала многодетная семья, в Новосибирской области в реанимацию доставлены шесть человек.

По информации областного ГУ МЧС, 13 января в 03:08 по местному времени в селе Михайловка Карасукского района загорелся частный жилой дом. Огонь повредил кровлю и стены веранды. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно выбрались женщина и пять детей. Восемь сотрудников МЧС ликвидировали пожар в 04:45 по местному времени.

Представитель облминздрава сообщил РИА «Новости», что женщина и дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии, к ним направлена бригада врачей из Новосибирска. В случае необходимости их экстренно перевезут в Новосибирскую областную клиническую больницу.

За последнее время «Фонтанка» писала о нескольких тяжёлых пожарах. 12 января в Петербурге погибли мать и её маленькая дочь, а в Екатеринбурге — 8 человек. В Выборге из горящего дома спаслись две женщины и трое детей, один человек погиб. 10 января в Сестрорецке при пожаре погибли 26 собак, их хозяйку спасли.

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