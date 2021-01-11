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26 собак погибли при пожаре в квартире в Сестрорецке. Их хозяйку, 71-летнюю пенсионерку, спасли

Квартира, на хозяйку которой из-за большого количества собак и хлама соседи жаловались несколько лет, загорелась вечером накануне.

vk.com/spb_today

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 11 января, сообщение о возгорании в доме № 4 на улице Токарева поступило в 19:51. Когда через несколько минут первый пожарный наряд прибыл на место, горела комната в двухкомнатной квартире на восьмом этаже 9-этажного дома. Помещение площадью 20 квадратных метров было все объято огнем, который распространился мгновенно из-за хлама, которым оно было забито.

С 7-го по 9-й этаж огнеборцы вывели 20 человек. Спасли и 71-летнюю хозяйку квартиры. Её осмотрели медики, но от госпитализации она отказалась.

В 20:21 пожар был уже ликвидирован.

Когда пожарные разбирали горевшую комнату, то нашли тела 26 собак, в том числе 17 щенков.

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Комментарии (13)

мухомор
Щенков в 2 раза меньше взрослых особей. Заводчица- Представляю жизнь соседей.
И где был участковый, где толпы активистов-зоозащитников. Почему не пресечено нарушение актуального законодательства по содержанию животных в квартире. Почему не реагировали на обращение граждан. Фейсбучная зоошиза, где вы.
265022151
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...............
265015791
А дым почему в основном валит из окна подъезда?
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