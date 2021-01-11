Квартира, на хозяйку которой из-за большого количества собак и хлама соседи жаловались несколько лет, загорелась вечером накануне.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 11 января, сообщение о возгорании в доме № 4 на улице Токарева поступило в 19:51. Когда через несколько минут первый пожарный наряд прибыл на место, горела комната в двухкомнатной квартире на восьмом этаже 9-этажного дома. Помещение площадью 20 квадратных метров было все объято огнем, который распространился мгновенно из-за хлама, которым оно было забито.

С 7-го по 9-й этаж огнеборцы вывели 20 человек. Спасли и 71-летнюю хозяйку квартиры. Её осмотрели медики, но от госпитализации она отказалась.



В 20:21 пожар был уже ликвидирован.



Когда пожарные разбирали горевшую комнату, то нашли тела 26 собак, в том числе 17 щенков.

