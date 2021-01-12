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В Выборге из горящего дома спаслись две женщины и трое детей. Один человек погиб

Горящий дом на улице Дальней в Выборге тушили пожарные вечером 12 января. Как сообщает 47news, огонь занял 220 квадратных метров дома, в котором проживают две семьи. Также пламя охватило 25-метровый сарай. Из-за сильного ветра могли пострадать соседние здания, но этого удалось избежать.

Из полыхавшего дома до прибытия спасателей эвакуировалась женщина с тремя детьми, еще одну на руках вынесли пожарные. После ликвидации открытого огня внутри нашли обгоревшее тело. Данные погибшего и пострадавших уточняются.

Возгорание ликвидировано около половины одиннадцатого вечера, добавили в региональном ГУ МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Комментарии (1)

265027681
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.....
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