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При пожаре в Екатеринбурге погибли 8 человек, эвакуированы 90. Женщина, оказавшаяся с дочкой в западне, молила о помощи в Twitter

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Восемь человек, включая ребёнка, погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, 12 января в 02:58 по местному времени поступил вызов на Рассветную улицу, 7. За считанные минуты первое пожарное подразделение прибыло на место. Горела квартира на втором этаже, в подъезде по всем этажам было плотное задымление. Пожарные сразу стали эвакуировать жильцов. Из горящей квартиры они вынесли на руках пять человек, в том числе одного ребёнка, и передали медикам.

В условиях сильного задымления звенья газодымозащитной службы спасали жильцов подъезда. Всего было эвакуировано 90 человек, в том числе 9 детей. С помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. Сначала их усаживали в пожарные автомобили (на улице мороз), затем пункт временного размещения развернули на базе расположенной по соседству гимназии. С людьми работают психологи МЧС России.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь пожара составила 30 кв. м, за пределы квартиры огонь не пустили. В 03:50 по местному времени пожар был локализован, в 04:06 ликвидировано открытое горение. В тушении участвовали девять единиц спецтехники и 30 человек личного состава МЧС. По информации E1.RU, в 06:51 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Все жильцы покинули пункт временного размещения и вернулись в квартиры. В доме продолжают работу пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории и специалисты следственных органов.

Как рассказывает издание, в квартире на девятом этаже оказалась заблокирована женщина с 7-летней дочерью. Около 3 часов ночи она успела опубликовать несколько постов с просьбой о помощи в Twitter. «Помогите, горим! Вызовите пожарных! Верхний этаж, не можем спуститься из-за дыма. Я с ребенком взаперти. Горит квартира снизу, задыхаемся», — молила женщина. В одном из последних сообщений она написала: «Там упал и умер кто-то у двери».

Фото с сайта E1.RU, скриншот из Twitter
Фото с сайта E1.RU, скриншот из Twitter

Женщина и её дочь погибли, сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. «В 05:25 бригада скорой помощи № 63 передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка. Погибшим ребёнком оказалась 7-летняя Вера. К сожалению, погибла и её 38-летняя мама по имени Наталья», — рассказал представитель МВД.

Уголовный розыск установил личность ещё одной погибшей, 44-летней женщины. Её звали Лора. Личности остальных жертв и пострадавших сейчас устанавливаются. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам и более).

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

«Отрабатываются различные версии случившегося, в том числе неосторожное обращение с огнём, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие», — отметил Валерий Горелых. По предварительным данным областной прокуратуры, пожар начался рядом с диваном. В квартире, предположительно, использовались горелки, обнаружено много окурков.

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Фото с сайта E1.RU, скриншот из Twitter
Фото с сайта E1.RU, скриншот из Twitter

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Комментарии (8)

Men13
Курильщик в постели это диагноз. И вообще в квартире как можно курить???? И таких даунов очень много к сожалению.
Анна Эстедт
Раньше выживаемость человека в большей степени зависела от степени вырождения его рода, теперь - распределение премии Дарвина. Дома на несколько семей нужно придать анафеме!
265024981
Очень жаль погибших людей. Может шансов и не было, но матери следовало не твитерить, а банально звонить и сообщать где они. драгоценные секунды потратить на законопачивание дверей.
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