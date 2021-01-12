Следователи назвали вероятную причину пожара на Чудновского. Погибли мать с ребёнком

Причиной квартирного пожара в Невском районе Петербурга, в результате которого скончались двое, могла стать неосторожность одного из жильцов. Об этом 12 января сообщили в городском Следственном комитете.



Предварительной версией случившегося в квартире на улице Чудновского называют неосторожное обращение с огнём. Угарным газом насмерть отравились 40-летняя женщина и её дочь восьми лет. Ведомство проводит доследственную проверку.



На Чудновского около восьми утра горела трёшка на четвёртом этаже. Обгорели восемь квадратных метров, спасатели эвакуировали женщину и ребёнка, но врачи не смогли их откачать.

