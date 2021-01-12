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Женщина и ребенок погибли после пожара в Невском районе Петербурга

Пожарные вынесли из горящей квартиры в Невском районе женщину с ребенком. Врачи не смогли их откачать.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 12 января, сообщение о возгорании в квартире десятиэтажного дома 8 по улице Чудновского поступило в пожарную охрану в 07:49.

Горела отдельная трехкомнатная квартира на 4-м этаже. В комнате площадью 13 квадратных метров выгорела обстановка на площади 8 квадратных метров.

Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей

Из квартиры огнеборцы эвакуировали женщину на вид около 40 лет и ребенка 8–9 лет. Врачами скорой, которую вызвали на место, была констатирована их смерть.

В 08:35 открытое горение было ликвидировано.

Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей

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Комментарии (3)

263836471
Нелепая смерть...
Antuan Rokanten
Обогреватель был включен, вот электрика и не выдержала. Страшная трагедия. Кстати, у соседа тоже тройник заискрил сегодня ночью. Может какой перепад напряжения был. Хорошо он искрение быстро заметил, а то тоже пожар мог быть.
DEMOMON
И пожарка рядом...
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