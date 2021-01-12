Пожарные вынесли из горящей квартиры в Невском районе женщину с ребенком. Врачи не смогли их откачать.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 12 января, сообщение о возгорании в квартире десятиэтажного дома 8 по улице Чудновского поступило в пожарную охрану в 07:49.



Горела отдельная трехкомнатная квартира на 4-м этаже. В комнате площадью 13 квадратных метров выгорела обстановка на площади 8 квадратных метров.

