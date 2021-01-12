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В Петербурге на фоне дефицита вакцины привили рекордные 1675 человек за сутки

Пункты вакцинации в Петербурге поставили новый суточный рекорд, не смотря на то, что препарат в Северной столице стремительно заканчивается, а новая партия пока не прибыла.

«За вчерашние сутки привито от новой коронавирусной инфекции 1675 человек. Всего привито 15 352 человек, из них 630 закончили курс вакцинации, состоящий из инъекций 2-х компонентов», — сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

Прошлый рекорд, 1280 человек за сутки, был 6 января. Тем не менее, чтобы до конца года привить более 3 млн жителей (60% от официальной численности населения Петербурга), нужно ускориться еще в несколько раз, так как нынешними темпами процесс рискует растянуться на несколько лет. Для этого планируется увеличить число пунктов вакцинации с нынешних 70 до сотни и более, и подключить к работе медкабинеты предприятий и частные клиники.

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Комментарии (3)

fortun
Кролики.Это не только ценный мех...
yujinspb2
Несмотря в данном контексте пишется слитно, неучи.
chitapiter
Внёс свою лепту в сегодняшний рекорд. Температура до 38,6 поднялась и ломает не по-детски. Но, ни о чем не жалею :)
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