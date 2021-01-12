Трамп о возможном импичменте: «Я не хочу насилия»

Пока ещё действующий президент США Дональд Трамп появился на публике 12 января и заявил, что не желает насилия, хотя действия по подготовке его импичмента вызывают злость.

«Я не хочу насилия», — приводит слова Трампа Reuters, произнесённые им перед поездкой к стене на границе с Мексикой в Техасе. Как уточняет ТАСС, он назвал импичмент «охотой на ведьм» и предположил, что это вызовет «невероятный гнев».

При этом, по данным Reuters, президент не стал отвечать на вопрос, уйдет ли он в отставку, как того требуют демократы.