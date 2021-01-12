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Трамп о возможном импичменте: «Я не хочу насилия»

Пока ещё действующий президент США Дональд Трамп появился на публике 12 января и заявил, что не желает насилия, хотя действия по подготовке его импичмента вызывают злость.

«Я не хочу насилия», — приводит слова Трампа Reuters, произнесённые им перед поездкой к стене на границе с Мексикой в Техасе. Как уточняет ТАСС, он назвал импичмент «охотой на ведьм» и предположил, что это вызовет «невероятный гнев».

При этом, по данным Reuters, президент не стал отвечать на вопрос, уйдет ли он в отставку, как того требуют демократы.

Дональд Трамп находится под серьёзным давлением с тех пор, как после его выступления был атакован Капитолий. Голосование по вопросу импичмента может состояться 13 января. ФБР уже заявило о готовящихся вооружённых протестах в столицах всех штатов США. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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