Трамп о возможном импичменте: «Я не хочу насилия»

Пока ещё действующий президент США Дональд Трамп появился на публике 12 января и заявил, что не желает насилия, хотя действия по подготовке его импичмента вызывают злость.
«Я не хочу насилия», — приводит слова Трампа Reuters, произнесённые им перед поездкой к стене на границе с Мексикой в Техасе. Как уточняет ТАСС, он назвал импичмент «охотой на ведьм» и предположил, что это вызовет «невероятный гнев».
При этом, по данным Reuters, президент не стал отвечать на вопрос, уйдет ли он в отставку, как того требуют демократы.
Дональд Трамп находится под серьёзным давлением с тех пор, как после его выступления был атакован Капитолий. Голосование по вопросу импичмента может состояться 13 января. ФБР уже заявило о готовящихся вооружённых протестах в столицах всех штатов США. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».