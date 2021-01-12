Улететь в Великобританию россияне не смогут до февраля

В августе прошлого года Великобритания стала одной из первых стран, открытых для граждан РФ. Однако уже 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Лондоном, но только на неделю. Хотя, как выяснила «Фонтанка», это не прервало трафик бизнес-джетов из России.

Новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в Великобритании в конце прошлого года. По данным ВОЗ, он распространяется быстрее, но не приводит к более тяжёлому течению заболевания. К концу 2020 года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом, в городе объявили ЧС. К 7 января он появился как минимум в 22 европейских странах, а также в России. При этом глава Роспотребнадзора заверила, что российские вакцины защищают от «британского» штамма.