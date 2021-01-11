Учёные наткнулись в Уганде и Намибии на двух карликовых жирафов. Оба молодых самца похожи на сородичей, однако с их пропорциями что-то не так: укорочены ноги, а у одного из них ещё и шея.



В статье для журнала BMC Research Notes сообщается, что необычная анатомия, вероятно, вызвана дисплазией скелета, которая часто встречается у животных в неволе, а вот в дикой природе — редко. Несмотря на то, что Гимли и Найджелу (так назвали коротышек) удалось дожить до годовалого возраста, неизвестно, живы ли они сейчас. В любом случае, шансов на счастливую жизнь и передачу своих генов у них нет — эти жирафы не смогут спариться с самками из-за низкого роста.