Новый штамм коронавируса нашли в Ирландии. Им инфицирован каждый второй заболевший

Ирландские власти заявили об обнаружении в стране более заразного штамма COVID-19.
«Заболеваемость более заразным вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Англии, в последние дни возросла в Ирландии», — сообщает 11 января Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Микала Мартина.
По его словам, уровень заражения в течение последних двух недель вырос в 10 раз, чему способствовал новый штамм COVID-19, а также снятие ограничений перед Рождеством. Сейчас на долю новой вариации приходится 45% от всех положительных тестов.
С начала пандемии в Ирландии выявили уже 148 тысяч заболевших. В мире число случаев COVID-19 перевалило за 90 миллионов.
Новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в Великобритании в конце прошлого года. По данным ВОЗ, он распространяется быстрее, но не приводит к более тяжёлому течению заболевания. К концу 2020 года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом, в городе объявили ЧС. К 7 января он появился как минимум в 22 европейских странах, а также в России. При этом глава Роспотребнадзора заверила, что российские вакцины защищают от «британского» штамма.