Новый штамм коронавируса нашли в Ирландии. Им инфицирован каждый второй заболевший

Ирландские власти заявили об обнаружении в стране более заразного штамма COVID-19.



«Заболеваемость более заразным вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Англии, в последние дни возросла в Ирландии», — сообщает 11 января Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Микала Мартина.

По его словам, уровень заражения в течение последних двух недель вырос в 10 раз, чему способствовал новый штамм COVID-19, а также снятие ограничений перед Рождеством. Сейчас на долю новой вариации приходится 45% от всех положительных тестов.