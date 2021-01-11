В Петербурге опять более трех тысяч заразившихся коронавирусом. По России заболеваемость пошла в рост

В Петербурге за последние сутки выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Уровень заболеваемости в Северной столице, согласно официальным данным, почти не меняется — накануне зафиксировали 3010 случаев. По России же снова начался рост — за 24 часа заразились 23315 человек (против 22851 накануне).



Новых заболевших на этот раз обнаружили во всех российских регионах. Лидером суточной коронавирусной статистики оказалась Москва с 4646, а Петербург расположился на второй строчке.

