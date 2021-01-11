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В Петербурге опять более трех тысяч заразившихся коронавирусом. По России заболеваемость пошла в рост

В Петербурге за последние сутки выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Уровень заболеваемости в Северной столице, согласно официальным данным, почти не меняется — накануне зафиксировали 3010 случаев. По России же снова начался рост — за 24 часа заразились 23315 человек (против 22851 накануне).

Новых заболевших на этот раз обнаружили во всех российских регионах. Лидером суточной коронавирусной статистики оказалась Москва с 4646, а Петербург расположился на второй строчке.

В петербургском оперативном штабе 11 января рапортовали, что за 24 часа на COVID-19 проверили почти 25340 горожан, а под медицинским наблюдением остаются 1747. С начала пандемии в Петербурге заболели 279 039 тысяч человек.

В России число случаев COVID-19 составляет уже 3 425 269. По этому показателю наша страна уступает Бразилии (8,1 миллиона), Индии (почти 10,5 миллиона) и США (22,4 миллиона). В мире насчитали уже более 90 миллионов зараженных.

Число выздоровевших от коронавируса россиян перевалило за 2,8 миллиона. Летальных случаев в РФ зафиксировали 62 273 (за сутки + 436).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

arbidol
Главное, что теперь в Аргентине стало меньше заболевших.
А у нас...да кто нас считал то.
Волос
Что 25 тысяч проверили, что 18 тысяч, что 40 тысяч - плато у них. Во всем мире волнами накатывает, а у нас видимо организм у людей особенный.
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