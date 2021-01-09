Число новогодних пожаров в Петербурге подбирается к двум сотням. Их жертвами стали восемь человек

Петербург не попал в число регионов, где в затяжные новогодние праздники ухудшилась обстановка с пожарами, но в МЧС призывают не забывать о безопасности: расчёты отработали без малого две сотни вызовов.

Как сообщают в ведомстве 9 января, с начала года и до вчерашнего дня в Петербурге произошло 179 пожаров. Из них на 29 выезжали в течение последних трёх дней. В результате девять человек попали в больницы, девять скончались.

Кроме того, не обошлось без происшествий с пиротехникой. «Домашние» фейерверки и их неправильное применение отправили к медикам двоих, один из них — ребёнок. О мерах предосторожности МЧС подробно рассказывает здесь.