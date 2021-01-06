Стала известна причина пожара в дореволюционном доме в центре Петербурга, который отправил в больницы пятерых

Стала известна предварительная причина пожара в дореволюционном доме в центре Петербурга, после которого медицинская помощь понадобилась пяти местным жителям. Случившееся может быть связано с неаккуратностью одного из квартирантов.



Как стало известно «Фонтанке» 6 января, в квартире, в которой произошло возгорание, проживает 58-летний мужчина. По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать непотушенная сигарета, с которой он уснул в кровати.



После случившегося его госпитализировали со ссадинами, отправлением угарным газом и сильным запахом алкоголя. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

