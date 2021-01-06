Стала известна причина пожара в дореволюционном доме в центре Петербурга, который отправил в больницы пятерых

Стала известна предварительная причина пожара в дореволюционном доме в центре Петербурга, после которого медицинская помощь понадобилась пяти местным жителям. Случившееся может быть связано с неаккуратностью одного из квартирантов.
Как стало известно «Фонтанке» 6 января, в квартире, в которой произошло возгорание, проживает 58-летний мужчина. По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать непотушенная сигарета, с которой он уснул в кровати.
После случившегося его госпитализировали со ссадинами, отправлением угарным газом и сильным запахом алкоголя. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
Как ранее писала «Фонтанка», пожар произошёл накануне в доме № 28 на улице Декабристов, построенном в середине XIX века. Проводилась эвакуация жильцов. В общей сложности в городские больницы с отравлением угарным газом были доставлены пять человек.