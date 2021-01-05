Спасатели боролись с огнём в квартире в Адмиралтейском районе Петербурга 5 января. После пожара пять человек доставлены в больницы.



О пожаре в 28-м доме на улице Декабристов рассказали очевидцы в социальных сетях около 14:00. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на третьем этаже. По автопожарной лестнице удалось эвакуировать пять человек с четвёртого этажа, с помощью самоспасателей вывели на улицу ещё пятерых жильцов с четвёртого этажа.