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В центре Петербурга горела квартира в дореволюционном доме. В больницу доставлены пятеро

Спасатели боролись с огнём в квартире в Адмиралтейском районе Петербурга 5 января. После пожара пять человек доставлены в больницы.

О пожаре в 28-м доме на улице Декабристов рассказали очевидцы в социальных сетях около 14:00. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на третьем этаже. По автопожарной лестнице удалось эвакуировать пять человек с четвёртого этажа, с помощью самоспасателей вывели на улицу ещё пятерых жильцов с четвёртого этажа.

Пожар потушен. Погибших нет. «В лечебные учреждения гопистализированы 5 человек с отравлением угарным газом», — уточнили в пресс-службе городского МЧС.

Дом № 28 на улице Декабристов был построен в 1842–1843 годах.

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