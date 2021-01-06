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В Парголово на месте сгоревшего жилого дома нашли тела троих человек

Тела троих человек нашли на месте пожара в Выборгском районе Петербурга. Об этом 6 января «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

видео с сайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

По данным ведомства, информация о том, что огонь охватил жилой дом на Байкальской улице в Парголово, поступила накануне в 22:15. В одноэтажной постройке горела обстановка и кровля на общей площади 120 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать около полуночи.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

«В ходе тушения обнаружены тела мужчины и женщины, далее в ходе разборки завалов обнаружено сильно обгоревшее тело», — добавили в городском управлении МЧС.

Фотографии и видеозаписи с места событий очевидцы опубликовали минувшей ночью в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На них видно, как бушующее пламя уничтожает жилой дом на глазах свидетелей происшествия.

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