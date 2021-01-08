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На Генерала Симоняка горела квартира. Из огня спасли мужчину «с признаками жизни»

Квартирный пожар произошёл в Кировском районе Петербурга в ночь на пятницу, 8 января. Хозяина увезли в больницу с ожогами.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о возгорании на улице Генерала Симоняка, 25 поступила на пульт дежурного в 22:40. В девятиэтажке загорелась трёхкомнатная квартира на втором этаже, внутри оставался мужчина. Его успели эвакуировать.

«Мужчина с признаками жизни (около 40 лет), получил ожоги тела. Госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Квартиру потушили силами трёх расчётов через сорок минут. В одной из комнат выгорели шесть квадратных метров.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Дмитрий Миленин
но могли бы и подыграть мне
Gilka
спасли мужчину с призраками жизни, ох, не показалось...
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