На Генерала Симоняка горела квартира. Из огня спасли мужчину «с признаками жизни»

Квартирный пожар произошёл в Кировском районе Петербурга в ночь на пятницу, 8 января. Хозяина увезли в больницу с ожогами.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о возгорании на улице Генерала Симоняка, 25 поступила на пульт дежурного в 22:40. В девятиэтажке загорелась трёхкомнатная квартира на втором этаже, внутри оставался мужчина. Его успели эвакуировать.



«Мужчина с признаками жизни (около 40 лет), получил ожоги тела. Госпитализирован», — уточнили в ведомстве.



Квартиру потушили силами трёх расчётов через сорок минут. В одной из комнат выгорели шесть квадратных метров.

