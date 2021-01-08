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Погибший при крушении самолёта в Ленобласти пилот был чиновником. До авиакатастрофы он работал в «подведе» комитета по транспорту Петербурга

Пилот легкомоторного самолёта Piper Cherokee, скончавшийся в результате авиакатастрофы близ деревни Ильино в Ленобласти, работал в учреждении, подведомственном петербургскому комитету по транспорту. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в комтрансе 8 января.

Погибший занимал должность начальника одного из секторов «Агентства внешнего транспорта» (СПб ГКУ «АВТ»), причём этот сектор занимался обеспечением инфраструктуры воздушного транспорта. Полетами занимался в свободное время, в том числе на коммерческой основе — от 4 до 13 тысяч рублей за 15 и 60 минут соответственно (цены на 2019 год).

Как ранее удалось выяснить 47news, он родом из Кронштадта. О небе мечтал с юного возраста. Первый полёт совершил в 17 лет. Затем окончил Балтийский государственный технический университет (Военмех), став инженером. После вуза работал в оборонных научно-исследовательских институтах, участвовал в лётных испытаниях военных самолётов.

Погибший много рассказывал об авиации в соцсетях. На его страницу во «ВКонтакте» и «Инстраграм», где он публиковал фотографии, сделанные в небе, подписаны несколько тысяч человек.

Вместе с ним, по данным 47news, на борту разбившегося воздушного судна находились два пассажира. Одной из них была 29-летняя девушка.

Трагедия произошла днём 8 января. Легкомоторный Piper Cherokee поднялся в небо с аэродрома «Гостилицы», но через несколько минут упал с высоты примерно 200–300 метров. Причиной тому стало столкновение с самолётом Cessna-150. Оба воздушных судна выполняли тренировочные полёты.

В результате погибли пилот и два пассажира Piper. Мужчина, управлявший Cessna, смог приземлиться, но был доставлен в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

nuga
Судя по сообщениям выше СМИ Невские новости,-нарушение техники безопасности.разница взлета всего 1 минута этих двух самолетов,там что очередь на взлет,почему такой интервал?И махающий снизу диспетчер,взмахи рук,которого пилоты не заметили. Какой то доисторический аэродром с примитивным обслуживанием ввиде бегающего по полю диспетчера,маающего руками.Кто дает лицензию таким деятелям?
265010971
летала с Николаем в конце марта, очень понравился как пилот, такие штуки исполнял в небе что восхищению не было предела, за час полета с ним много всего увидела и такие шикарные видео он скинул..узнав сегодня такую печальную новость , очень сильно расстроилась((( очень светлый, открытый и позитивный человек был! чтобы тут не говорили злые языки, про то что он чиновник, прежде всего он человек с такой душой которых мало! Светлая память ему и соболезнования его близким
Александр Котов Котов
Земля пухом чиновнику. Хотя их много. Очень много.
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