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Крушение легкомоторного самолёта под Петербургом стало уголовным делом. Выживший пилот в больнице

После крушения легкомоторного самолёта Piper Cherokee у деревни Ильино в Ленобласти возбуждено уголовное дело. Об этом 8 января сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта «Piper» по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Пилот второго воздушного судна — легкомоторного Cessna-150 — доставлен в больницу.

Легкомоторный самолёт Piper Cherokee поднялся в небо с аэродрома «Гостилицы» Ломоносовского района Ленобласти днем 8 января. Через несколько минут после подъёма в воздух он упал с высоты примерно 200–300 метров.

Причиной тому стало столкновение с Cessna-150. Обломки нашли у деревни Ильино. В Piper Cherokee находились пилот и двое пассажиров — мужчина и женщина. Все они скончались на месте происшествия.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

gencon
А чем небо отличается от дорог? Такой же бардак из-за коррупции. Пока чекисты стирают трусы, менты носки, а контролирующие органы ещё чьи то вещи, страна находится в режиме самоуничтожения
tapxobka
и в небе пробки...(
Antivse
Полетный план, точки разворота, соблюдение всех норм, дисциплина, над населенными пунктами не летают, не маневрируют, не хулиганят, бла-бла-бла...
И полное отрицание реального положения дел.
Надо в будущем сезоне плотно этим вопросом заняться, благо опыт решения подобных проблем есть.
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