Крушение легкомоторного самолёта под Петербургом стало уголовным делом. Выживший пилот в больнице

После крушения легкомоторного самолёта Piper Cherokee у деревни Ильино в Ленобласти возбуждено уголовное дело. Об этом 8 января сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта «Piper» по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
Пилот второго воздушного судна — легкомоторного Cessna-150 — доставлен в больницу.
Легкомоторный самолёт Piper Cherokee поднялся в небо с аэродрома «Гостилицы» Ломоносовского района Ленобласти днем 8 января. Через несколько минут после подъёма в воздух он упал с высоты примерно 200–300 метров.
Причиной тому стало столкновение с Cessna-150. Обломки нашли у деревни Ильино. В Piper Cherokee находились пилот и двое пассажиров — мужчина и женщина. Все они скончались на месте происшествия.