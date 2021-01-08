Видеозапись с места крушения легкомоторного самолёта Piper Cherokee в Ломоносовском районе Ленобласти, в результате которого погибли трое человек, появилась в Сети. Вечером 8 января её опубликовал Telegram-канал МЧС России.

Аналогичный ролик, но с другого ракурса, также опубликовало Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Судя по кадрам, территория вокруг упавшего воздушного судна после случившегося была огорожена. Несмотря на наступление темноты, там продолжают работать спасатели. С места происшествия начали вывозить обломки.

О личностях погибших узнали корреспонденты 47news. Как удалось выяснить, за штурвалом рухнувшего Piper Cherokee находился 37-летний уроженец Кронштадта. По информации издания, о небе он мечтал с юного возраста, первый полёт совершил в 17 лет. Затем окончил Балтийский государственный технический университет (Военмех), став инженером. После вуза работал в оборонных научно-исследовательских институтах, участвовал в лётных испытаниях военных самолётов.

Как сообщалось ранее, вместе с ним на борту, предположительно, находились мужчина и женщина. По уточнённым данным, это были две пассажирки, одной из которых 29 лет. Личность другой устанавливается.

Трагедия произошла днём 8 января у деревни Ильино. Легкомоторный Piper Cherokee поднялся в небо с аэродрома Гостилицы, но через несколько минут упал с высоты примерно 200–300 метров. Причиной тому стало столкновение с самолётом Cessna-150. Оба воздушных судна выполняли тренировочные полёты.

В результате погибли пилот и два пассажира Piper. Мужчина, управлявший Cessna, смог приземлиться, но был доставлен в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.