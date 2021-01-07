Трамп пообещал «мирную передачу власти», несмотря на несогласие с итогами выборов

Передача власти новому президенту США Джо Байдену пройдет 20 января и будет мирной. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп, пишет 7 января в Twitter его помощник, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино. Он уточнил, что Трамп по-прежнему не согласен с итогами выборов.

Напомним, доступ к своему твиттеру Трамп потерял ночью накануне — его заблокировали из-за сообщений о несогласии с итогом выборов, после которых сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия.

