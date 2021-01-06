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Создатели «Спутника V»: Вакциной от коронавируса привился миллион россиян

Около миллиона россиян уже привилось вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом 6 января сообщается в Twitter создателей вакцины.

Примерно так же накануне оценивал количество привитых россиян глава Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург (разработчик вакцины). Он уточнял, что до конца каникул в гражданский оборот должно поступить около 1,5 млн доз «Спутника V». Оперштаб по борьбе с инфекцией не публикует точные данные о количестве привитых.

В Петербурге приоритетными группами для вакцинации остаются медработники, педагоги, социальные работники, сотрудники МВД и лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями. По мере поступления вакцины перечень групп будет расширяться. Так, в новогодние каникулы ряд поликлиник смогли обеспечить запись на вакцинацию всех желающих. Список и карту из 70 пунктов вакцинации можно посмотреть здесь. Накануне появился список телефонов для записи на вакцинацию. Отметим, некоторым в Петербурге вакцины уже не хватает.

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Комментарии (2)

260548761
миллиарды россиян привиты, что мелочиться
rastaman
« Это опять-таки случай так называемого вранья» (с)
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