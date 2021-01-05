В вашей «пятерке» людей не хватает. В Выборгском районе объяснили, почему прививка от ковида досталась не всем

Жителям Выборгского района не отказывали в вакцинации против коронавируса по «возрастному цензу», просто на прививку в поликлинику явилось больше людей, чем было записано. Так в администрации Выборгского района прокомментировали сообщение «Фонтанки» о том, что в поликлинике на Удельном проспекте жителям отказывались делать прививку против коронавируса, если им было больше 60 лет.
«5 января в поликлинике
Первая рабочая неделя нового года началась для многих поликлиник Петербурга со старта массовой вакцинации жителей против коронавируса. В Красносельском районе желающим привиться пришлось постоять в очереди, а в Выборгском пожаловались, что пожилым претендентам отказывают в прививке из-за возраста.