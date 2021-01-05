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В вашей «пятерке» людей не хватает. В Выборгском районе объяснили, почему прививка от ковида досталась не всем

Жителям Выборгского района не отказывали в вакцинации против коронавируса по «возрастному цензу», просто на прививку в поликлинику явилось больше людей, чем было записано. Так в администрации Выборгского района прокомментировали сообщение «Фонтанки» о том, что в поликлинике на Удельном проспекте жителям отказывались делать прививку против коронавируса, если им было больше 60 лет.

«5 января в поликлинике № 104 проводилась вакцинация против коронавирусной инфекции по предварительной записи для определенных контингентов, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Выборгского района. — На вакцинацию явилось большое количество людей, которые не были записаны на прием к врачу, который необходим для допуска к прививке». Кроме того, некоторым посетителям советовали записаться на прививку на другой день, так как каждая ампула с вакциной рассчитана на пять человек, а их «пятерки» не набирались.

Первая рабочая неделя нового года началась для многих поликлиник Петербурга со старта массовой вакцинации жителей против коронавируса. В Красносельском районе желающим привиться пришлось постоять в очереди, а в Выборгском пожаловались, что пожилым претендентам отказывают в прививке из-за возраста.

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
Вакцинация из одной ампулы впятером - видимо это и есть "коллективный иммунитет™"
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