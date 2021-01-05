Читатели «Фонтанки» 5 января рассказали сразу о нескольких проблемных историях в петербургских поликлиниках. В некоторых случаях приходится простаивать на морозе, в других — доказывать свое право на вакцину от ковида. «Заболевшим невозможно вызвать врача на дом, нужно ехать в поликлинику и стоять очередь на улице в мороз, — рассказала «Фонтанке» жительница Красносельского района Елена. — Я заболела: температура доходила до 38,3. Боль в груди, в теле, мне не откашляться — больно, постоянная головная боль. Мы звонили, чтобы вызвать врача на дом, в поликлинику 106, но там никто не отвечал вчера и сегодня. Дозвонились по номеру неотложной помощи, нам сказали ехать непосредственно на улицу Рихарда Зорге, в 109 кабинет. Поехал мой отец. По факту, когда отец приехал, кабинет был закрыт, но в поликлинике сидела дама и всех записывала. Очередь тянулась на улицу. Отцу сказали, что врач не факт, что придет сегодня, так как их 5 человек на весь район». Корреспондент «Фонтанки» уточнил, звонила ли Елена и ее близкие по выделенному для вызова врача на дом номеру 122, но женщина сказала, что пользовалась только указанными на сайте поликлиники номерами.

Читательница «Фонтанки» Елена

Корреспондент «Эха Москвы в Петербурге» Андрей Кусков, который пришел в поликлинику на улице Рихарда Зорге, чтобы закрыть больничный, рассказал «Фонтанке», что провёл в ожидании около часа. «К очереди время от времени выходила врач в защитном костюме и маске, и спрашивала, кто на выписку. Людей приглашали в поликлинику, брали у них полис и спрашивали, знают ли они номер своего электронного больничного, — говорит Андрей Кусков. — Через 10 минут мне выдали на руки мою медкарту. В карте было написано, что мне провели осмотр. С одной стороны, я понимаю врачей, которые хотят, чтобы люди не стояли на улице на морозе, с другой — они же не проводят осмотр на самом деле».

Фото: Андрей Кусков, «Эхо Москвы в Петербурге»

Выстроившихся к поликлинике на улице Рихарда Зорге 5 января в середине дня сфотографировал и читатель «Фонтанки» Анатолий. Мужчина рассказал, что накануне сделал в поликлинике № 106 прививку от коронавируса. «Очередь тоже была, общая, по всем вопросам, — поделился он. — Если прийти с утра, перед открытием, очередь тоже есть, но меньше».

Фото: читатель «Фонтанки» Анатолий Фото: читатель «Фонтанки» Анатолий

Главный врач поликлиники № 106 Вадим Кунин в комментарии «Фонтанке» заявил, что в поликлинике контролируют ситуацию. «С утра, действительно, около поликлиники стояли люди, которые пришли закрыть больничные листы. Очередь образовалась, так как в поликлинике проводят термометрию и просят посетителей соблюдать социальную дистанцию, — говорит Вадим Кунин. — При этом люди приходят на выписку не одни, а с родственниками, иногда — целыми семьями. У нас работают все поликлиники, входящие в наш поликлинический комплекс — и по Брестскому бульвару, и по улице Рихарда Зорге, 18. Ежедневно, с 1 января включительно, на дом к пациентам выходят от 8 до 18 участковых терапевтов. Дозвониться, чтобы вызвать врача на дом, можно по номеру 122». Главврач подчеркнул, что в поликлинике № 106 ежедневно прививают от коронавируса по 60 человек, в том числе людей старше 60 лет. «Отказывают только в том случае, если во время осмотра врача выявляются противопоказания, — отметил Кунин. — На основании пожилого возраста в соответствии с указаниями Минздрава мы не отказываем в вакцинации никому».

В то же время читатели «Фонтанки» жалуются, что в поликлинике № 104 на Удельном проспекте желающим сделать прививку от коронавируса отказывают из-за возраста и диагноза диабет. «Терапевт заворачивает 90% записавшихся на вакцинацию людей: вам больше 60 — таких не колем, у вас диабет — таких не колем, — рассказал читатель Кирилл. — На предложение прочитать официальное письмо Минздрава от 28 декабря о том, что прививка в первую очередь рекомендована этим группам, ответ один — «я этого письма не получала». Люди ругаются, но итог один — уходят домой, ибо терапевт непреклонна. Кому достанется (и достанется ли вообще, может пропадет) уже размороженная для этих людей вакцина (размораживали очередную ампулу, как только очередь увеличивалась на 5 человек) — большой вопрос. Меня и супругу привили, нам до 50 лет. Маму нашу завернули». Похожую историю из Выборгского района прислал читатель Александр. «Мне 65 лет. 31 декабря записался на вакцинацию от COVID в поликлинику 104 на Удельном проспекте, 22, вместе с женой, — рассказал Александр. — Нам отказали, так как в инструкции к той партии вакцины, которая поступила в поликлинику, записано «до 60 лет». Таких, как мы, было много».

«Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию Выборгского района. Ранее Минздрав опубликовал официальное разъяснение, в котором расширил возрастные границы использования вакцины от коронавируса «Спутник V» для лиц старше 60 лет. Также в документе говорится, что Минздрав допускает применение у пациентов старше 60 лет вакцины, которую ранее доставили в медорганизации с инструкцией, не содержащей изменений, касающихся возраста пациентов.