«Спутником V» укололись уже более миллиона россиян. До конца праздников в гражданский оборот поступит ещё 1,5 млн доз

Более 1 миллиона россиян уже получили прививку вакциной от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 5 января сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он также добавил, что ежедневно в гражданский оборот поступает 100 тыс. доз этого препарата. Министерство здравоохранения и Росздравнадзор следят за процессом вакцинации. «Пока никаких новых нежелательных реакций не выявлено», — отметил Гинцбург.

До конца выходных дней в гражданский оборот поступит ещё 1,5 млн доз. «Мне кажется, уже более 1,5 млн уйдет до конца праздников», — приводит слова главы Центра им. Гамалеи ТАСС.