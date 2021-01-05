«Спутником V» укололись уже более миллиона россиян. До конца праздников в гражданский оборот поступит ещё 1,5 млн доз

Более 1 миллиона россиян уже получили прививку вакциной от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 5 января сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
Он также добавил, что ежедневно в гражданский оборот поступает 100 тыс. доз этого препарата. Министерство здравоохранения и Росздравнадзор следят за процессом вакцинации. «Пока никаких новых нежелательных реакций не выявлено», — отметил Гинцбург.
До конца выходных дней в гражданский оборот поступит ещё 1,5 млн доз. «Мне кажется, уже более 1,5 млн уйдет до конца праздников», — приводит слова главы Центра им. Гамалеи ТАСС.
Также он ответил на слова председателя греческого Национального комитета по вакцинации, заслуженного профессора педиатрии Марии Теодориду, которая заявила, что Россия и Китай рискнули запустить массовую вакцинацию с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.
«Наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», — сказал Гинцбург.
Ранее также сообщалось, что власти Петербурга пожаловались на отсутствие «наплыва желающих» сделать прививку от COVID-19.