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«Спутником V» укололись уже более миллиона россиян. До конца праздников в гражданский оборот поступит ещё 1,5 млн доз

Более 1 миллиона россиян уже получили прививку вакциной от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 5 января сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он также добавил, что ежедневно в гражданский оборот поступает 100 тыс. доз этого препарата. Министерство здравоохранения и Росздравнадзор следят за процессом вакцинации. «Пока никаких новых нежелательных реакций не выявлено», — отметил Гинцбург.

До конца выходных дней в гражданский оборот поступит ещё 1,5 млн доз. «Мне кажется, уже более 1,5 млн уйдет до конца праздников», — приводит слова главы Центра им. Гамалеи ТАСС.

Также он ответил на слова председателя греческого Национального комитета по вакцинации, заслуженного профессора педиатрии Марии Теодориду, которая заявила, что Россия и Китай рискнули запустить массовую вакцинацию с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.

«Наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», — сказал Гинцбург.

Ранее также сообщалось, что власти Петербурга пожаловались на отсутствие «наплыва желающих» сделать прививку от COVID-19.

В Петербурге приоритетными группами для вакцинации остаются медработники, педагоги, социальные работники, сотрудники МВД и лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями. По мере поступления вакцины перечень групп будет расширяться. Так, в новогодние каникулы ряд поликлиник смогли обеспечить запись на вакцинацию всех желающих. Список и карту из 70 пунктов вакцинации можно посмотреть здесь. Накануне появился список телефонов для записи на вакцинацию.

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Комментарии (12)

263982651
я уколов не боюсь,но спутником v не уколюсь!
264914491
Вчера 04 января лично без проблем бесплатно уколол СпутникV в Поликлинике №4 на ВО. Просто пришел без всяких звонков. Спросили только СНИЛС и полис ОМС. В одном кабинете осмотр, в другом вакцинация. Предварительных тестов не потребовали. По времени вся процедура заняла около 1 часа. Народ подходил постоянно. Возраст людей, сидевших в очереди вместе со мной - от студентов до пенсионеров старше 70 лет.
264914001
Обзвонил несколько поликлиник, входящих в число 70 официальных пунктов вакцинации, нигде нет инфо о возможности сделать прививку. В поликлинике № 14 есть регистрация онлайн, я зарегистрировался в конце декабря 2020. ДО СИХ ПОР (5 января) никакой обратной связи.
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