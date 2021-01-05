Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что иногда Владимир Путин бывает недоволен его комментариями СМИ, и после его критики «жить не хочется».

«Бывают какие-то моменты, которые потом приходится корректировать», — подтвердил он в интервью Владимиру Соловьёву.

«Я сталкивался с определённой критикой президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько раз он стоял на грани увольнения. «Жить сразу не хочется, — согласился со словами интервьюера пресс-секретарь, добавив: — Бывает жёстко».