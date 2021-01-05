Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что иногда Владимир Путин бывает недоволен его комментариями СМИ, и после его критики «жить не хочется».
«Бывают какие-то моменты, которые потом приходится корректировать», — подтвердил он в интервью Владимиру Соловьёву.
«Я сталкивался с определённой критикой президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько раз он стоял на грани увольнения. «Жить сразу не хочется, — согласился со словами интервьюера пресс-секретарь, добавив: — Бывает жёстко».
Песков – на вопрос «Путин может позвонить и сказать – что ты наговорил?»: Да, такое бывает. Слава богу, не часто, но бывают моменты, которые потом приходится корректировать. Я сталкивался с серьезной критикой президента. Бывает жестко, да. pic.twitter.com/zEFUkyJipk— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 5, 2021
«Я сам смотрю, думаю, что он несёт», — вспомнил слова Путина Соловьёв и предположил, что это может говорить об определённой степени близости между президентом и Песковым. «Я работаю пресс-секретарём с 2008 года <...>, многое прошло, были разные конфигурации его офиса <...>, поэтому история таких отношений начальник — подчинённый давняя», — уклончиво прокомментировал пресс-секретарь.
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