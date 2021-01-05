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Песков признался, что после критики Путина «жить не хочется»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что иногда Владимир Путин бывает недоволен его комментариями СМИ, и после его критики «жить не хочется».

«Бывают какие-то моменты, которые потом приходится корректировать», — подтвердил он в интервью Владимиру Соловьёву.

«Я сталкивался с определённой критикой президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько раз он стоял на грани увольнения. «Жить сразу не хочется, — согласился со словами интервьюера пресс-секретарь, добавив: — Бывает жёстко».

«Я сам смотрю, думаю, что он несёт», — вспомнил слова Путина Соловьёв и предположил, что это может говорить об определённой степени близости между президентом и Песковым. «Я работаю пресс-секретарём с 2008 года <...>, многое прошло, были разные конфигурации его офиса <...>, поэтому история таких отношений начальник — подчинённый давняя», — уклончиво прокомментировал пресс-секретарь.

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Комментарии (27)

AEG
" Песков признался, что после критики Путина «жить не хочется»"

Что (или кто) мешает тут же повеситься или выброситься из окна ?
Brezhnev
Чего накинулись на человека? Работа у него такая!
К тому же, жена, семья, дети, дети от ... ))) - все кушать хотят (в «своих» шоу попиариться, да и на яхтах не прочь покататься).
Злые вы.
lamer
В части профессиональных качеств, ничем упрекнуть товарища Пескова не могу.
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