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Илон Маск признался, что почти не верил в успех Tesla. За 2020 год компания выпустила полмиллиона электрокаров

Генеральный директор и главный идейный вдохновитель американской компании Tesla Илон Маск признался, что слабо верил в успех стартапа. Об этом он 2 января написал в своём твиттере под новостью о том, что Tesla в 2020 году произвела и поставила полмиллиона электрокаров.

«Так горжусь командой Tesla за достижение этой важной вехи! Вначале я думал, что наши шансы на выживание (в лучшем случае) составляют 10%», — прокомментировал Маск.

Сотрудники компании ответили ему теплыми словами. Они поблагодарили Маска за то, что тот с момента запуска проекта в 2018 году не сдавался, какими бы трудными ни были времена.

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Комментарии (4)

ssr
Ну. в космос их можно-покупайте.
вадики
да по 500 тыс в год машин только лохи покупают(((что будет когда ещё три завода откроют?и будет 1,5 млн машин в год?кто покупать то будет?
bluxer
Не перевелись, значит, Буратины-покупатели.
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