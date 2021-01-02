Илон Маск признался, что почти не верил в успех Tesla. За 2020 год компания выпустила полмиллиона электрокаров

Генеральный директор и главный идейный вдохновитель американской компании Tesla Илон Маск признался, что слабо верил в успех стартапа. Об этом он 2 января написал в своём твиттере под новостью о том, что Tesla в 2020 году произвела и поставила полмиллиона электрокаров.



«Так горжусь командой Tesla за достижение этой важной вехи! Вначале я думал, что наши шансы на выживание (в лучшем случае) составляют 10%», — прокомментировал Маск.

Сотрудники компании ответили ему теплыми словами. Они поблагодарили Маска за то, что тот с момента запуска проекта в 2018 году не сдавался, какими бы трудными ни были времена.