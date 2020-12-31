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В 2020 году в Петербург привезли 60 тыс. тонн лосося. Главным импортером стало Чили

В 2020 году в Петербург и Ленобласть из-за границы ввезли 59,5 тыс. тонн охлаждённого, мороженого и сушёного лосося, как сообщили 31 декабря в Россельхознадзоре по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Почти 44 тыс. тонн продукции прошли контроль в Большом порту Санкт-Петербурга, около 15,5 тыс. тонн — в многостороннем автомобильном пропускном пункте «Торфяновка», расположенном на российско-финской границе в Ленинградской области.

Крупнейшими поставщиками стало Чили (около 44 тыс. тонн), Фарерские острова (почти 15, 5 тыс. тонн) и Китай (9,5 тыс. тонн). Но не вся отправленная импортерами рыба дошла до прилавков. Россельхознадзор выявил нарушение в документах при ввозе 19,3 тонны лосося из Чили. Рыба была запрещена к ввозу и возвращена отправителю, сообщили в ведомстве.

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Комментарии (10)

terry18
в России уже морей и лосося не стало. Выгодней через пол-Мира везти рыбу, чем свою ловить. Импортозамещение, однако.
Abu-Denis
Лосось меньше чем за полгода подорожал почти вдвое, спасибо дефициту и российским чиновникам.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Главным импортером стало Чили

экспортёром)
эээээ.... ЕГЭ рулит))
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