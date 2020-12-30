Суд приостановил работу «Угрюмочной» на месяц. Заведение работало ночь, а бармены были без масок

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Маркис», управляющее баром «Угрюмочная», за нарушение санитарных норм во время режима повышенной готовности. Как сообщает 30 декабря объединенная пресс-служба судов, 7 ноября заведение работало после полуночи, хотя по действующим правилам должно было закрыться в 23:00.

В баре не проводился осмотр работников на признаки респираторных заболеваний перед началом смены, бармены не носили масок. В заведении не было обеззараживателей воздуха и разметки для соблюдения социальной дистанции. Проверяющие также нашли грязь на полу и на барной стойке. Кроме того, у сотрудников предприятия не оказалось медицинских книжек, а туалет для посетителей был совмещен с туалетом для персонала.