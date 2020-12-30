Суд приостановил работу «Угрюмочной» на месяц. Заведение работало ночь, а бармены были без масок

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Маркис», управляющее баром «Угрюмочная», за нарушение санитарных норм во время режима повышенной готовности. Как сообщает 30 декабря объединенная пресс-служба судов, 7 ноября заведение работало после полуночи, хотя по действующим правилам должно было закрыться в 23:00.
В баре не проводился осмотр работников на признаки респираторных заболеваний перед началом смены, бармены не носили масок. В заведении не было обеззараживателей воздуха и разметки для соблюдения социальной дистанции. Проверяющие также нашли грязь на полу и на барной стойке. Кроме того, у сотрудников предприятия не оказалось медицинских книжек, а туалет для посетителей был совмещен с туалетом для персонала.
За совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, суд приостановил деятельность бара на 30 суток.
Также суд оштрафовал ООО «Наутилус», управляющее заведением на Думской улице, дом 4, литер А, на 100 000 рублей. Оно также работало в ночное время, не проводило обеззараживание воздуха, не имело запаса дезинфицирующих средств, а администратор был без маски.