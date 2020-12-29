Газеты от имени петербургского «Яблока» стали находить в почтовых ящиках жители Охты. В партии заявляют, что не имеют отношения к малограмотной периодике.



О подделках под партийную газету «Фонтанке» 29 декабря сообщил глава фракции в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский. Издание под названием «Скажем прямо» в характерных зелёных и красных цветах с узнаваемым логотипом во вторник нашлось в одном из почтовых ящиков. В партии полагают, что аналогичную периодику разложили по всему району.