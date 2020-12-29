Газеты от имени петербургского «Яблока» стали находить в почтовых ящиках жители Охты. В партии заявляют, что не имеют отношения к малограмотной периодике.
О подделках под партийную газету «Фонтанке» 29 декабря сообщил глава фракции в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский. Издание под названием «Скажем прямо» в характерных зелёных и красных цветах с узнаваемым логотипом во вторник нашлось в одном из почтовых ящиков. В партии полагают, что аналогичную периодику разложили по всему району.
На первой полосе указано, что за выпуск общественно-политической газеты с аудиторией 16+ отвечает Санкт-Петербургское городское региональное отделение «Яблоко». Для партии, у которой нет собственного издания в бумажном формате, это оказалось сюрпризом. Еще большей неожиданностью оказалось содержание: на первой полосе заявлено, что петербургское отделение ликвидируют, а сторонникам рекомендуют голосовать за «Единую Россию». Остальные материалы не менее сомнительны, а на последней полосе читателям предлагается поздравление непосредственно от Вишневского с уходящим замечательным 2020-м, несколькими ошибками, признанием, что коронавирус «Яблоко» интересовал мало, и надеждами, что 2021-й будет таким же позитивным.
«Можно назвать это высокой оценкой наших заслуг — фальшивую газету начали выпускать ещё до выборного года. Просим жителей не верить подобным изданиям», — отметил Борис Вишневский.