Сотрудник петербургской нефтегазовой компании искал врезки в нефтепровод, а нашёл килограмм наркотиков

Неожиданную находку сделал начальник караула петербургской нефтегазовой компании «Транснефть Балтика». В районе коттеджного посёлка «Крутой ручей» в Кировском районе Ленобласти он наткнулся на килограмм наркотиков, хотя искал совсем не это.
Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, обращение поступило в полицию накануне ночью. Начальник караула рассказал, что осматривал нефтепровод в 4–5 км от Мурманского шоссе и в 10 км от села Путилово на предмет незаконных врезок. В процессе он нашёл среди заброшенных построек пакет 20 на 20 см, перемотанный изолентой. Внутри было кристаллическое вещество.
Уже ночью во вторник была готова экспертиза. Содержимое пакета оказалось синтетическим наркотиком массой 999,6 грамма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.