Сотрудник петербургской нефтегазовой компании искал врезки в нефтепровод, а нашёл килограмм наркотиков

Неожиданную находку сделал начальник караула петербургской нефтегазовой компании «Транснефть Балтика». В районе коттеджного посёлка «Крутой ручей» в Кировском районе Ленобласти он наткнулся на килограмм наркотиков, хотя искал совсем не это.

Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, обращение поступило в полицию накануне ночью. Начальник караула рассказал, что осматривал нефтепровод в 4–5 км от Мурманского шоссе и в 10 км от села Путилово на предмет незаконных врезок. В процессе он нашёл среди заброшенных построек пакет 20 на 20 см, перемотанный изолентой. Внутри было кристаллическое вещество.