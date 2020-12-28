Конституции соответствует. КС РФ признал законность регионального режима самоизоляции

Конституционный суд России поставил точку в вопросе легитимности ограничений режима самоизоляции, действовавшего в первую волну COVID-19. Разгонять горожан по квартирам регионы поторопились, но в экстраординарной ситуации это не нарушение основного закона, а работа на опережение.

Как следует из постановлений, 28 декабря опубликованного на сайте КС, разобраться с региональными ограничениями попросил Протвинский городской суд Московской области. 24 апреля за пределами квартиры без веской причины правоохранителям попался житель города Протвино, его дело поступило в суд и забуксовало. Заявитель попросил проверить конституционность норм, которые обязывали мужчину находиться дома.

Речь идёт о подпункте 3 пункта 5 постановления губернатора Подмосковья, которым в регионе ввели режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Спорная норма определяла условия самоизоляции жителей Подмосковья: выходить из квартиры только если необходима экстренная медпомощь или на работу, если, конечно, организации разрешено продолжить деятельность. Также разрешено прогуляться в магазин, с мусором до ближайшего контейнера или с собакой, но не дальше 100 метров от дома. «Заявитель полагает, что установленное данным постановлением правовое регулирование осуществлено губернатором Московской области с превышением полномочий и ограничивает право граждан на свободу передвижения», - говорится в обращении. Самоизоляция в регионе, действительно, начала действовать до того, как на федеральном уровне органы госвласти субъектов получили соответствующие полномочия. Так, спорная норма в её первой редакции внесена в постановление губернатора Подмосковья 29 марта - после того, как президент объявил о первой нерабочей неделе, но до того, как внесли изменения в ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1 апреля) и до принятия указа президента «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Как раз последний позволяет главам субъектов устанавливать особый порядок передвижений, ориентируясь на эпидобстановку региона.

Судьи Конституционного суда сочли временной интервал между введением самоизоляции в Подмосковье и федеральным регулированием незначительным. Эта же позиция касается и на других регионов. «В сложившейся экстраординарной ситуации губернатором Московской области как высшим должностным лицом государственной власти субъекта РФ (это относится к большинству регионов), по сути, было осуществлено оперативное (опережающее) правовое регулирование, впоследствии (спустя незначительный период) легитимированное правовыми актами федерального уровня, что само по себе не может расцениваться как противоречие положениям Конституции», - сказано в постановлении. При этом отмечается, что оперативные меры на беспрецедентную угрозу были соразмерны, поскольку изоляция не была тотальной, а правила своевременно корректировались с учётом изменений в эпидситуации. Так, с 18 апреля покидать квартиры можно было по цифровым пропускам, а с 28 мая жителям Подмосковья ещё больше смягчили режим, разрешив в том числе заниматься спортом на улице.