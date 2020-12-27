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Статистика по коронавирусу в Петербурге сюрпризов не принесла. Заболеваемость держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 3761 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 27 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По России за 24 часа выявили 28284 заразившихся. Уровень заболеваемости в Северной столице, по данным оперштаба, держится на одном уровне всю неделю — вчера зафиксировали 3755 случаев.

Всего за минувшие сутки в городе обследовали на коронавирус 37890 человек. Под медицинским наблюдением находится 948 человек. Из них 443 — контактные, 505 — на самоизоляции.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Зачем это публикуется? К этой фейковой "статистике" так привыкли что горожане просто не обращают на неё внимание. Нет ни плато, ни снижения госпитализации, болеющих много, амбулаторная помощь не справляется, стационарная перегружена.
Коренная ленинградка
Ну уже просто не смешно..
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