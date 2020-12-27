Статистика по коронавирусу в Петербурге сюрпризов не принесла. Заболеваемость держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 3761 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 27 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



По России за 24 часа выявили 28284 заразившихся. Уровень заболеваемости в Северной столице, по данным оперштаба, держится на одном уровне всю неделю — вчера зафиксировали 3755 случаев.



Всего за минувшие сутки в городе обследовали на коронавирус 37890 человек. Под медицинским наблюдением находится 948 человек. Из них 443 — контактные, 505 — на самоизоляции.