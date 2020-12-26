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На Петроградской из магазина стащили элитный коньяк, от которого «не откажется ни один чиновник»

Петербуржцы начинают готовить новогодний стол. Трудный год горожанин в меховой шапке пожелал закончить дорогим алкоголем.

Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, накануне вечером в магазин алкогольных напитков на Петроградской набережной зашёл мужчина средних лет в синей куртке и меховой кепке. Посетитель изучил ассортимент элитных напитков, взял бутылку коньяка «Реми Мартин Луи 13 Гранд Шампань» и, минуя кассу, вышел. Заявил о пропаже в полицию директор магазина, свой товар он оценил в 141 тысячу рублей.

На профильных сайтах коньяк «Реми Мартин Луи 13 Гранд Шампань» описывается как элитный алкоголь «роскошного цвета старинного золота с отблесками красного дерева». Его советуют в качестве делового подарка и утверждают, что от «Луи 13» не откажется ни один чиновник.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Serg_I
Конечно - ведь каждый чиновник, как и положено, сдаст его на хранение!
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