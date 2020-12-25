Девелопер с историей. Достроит ли Олег Барабанов то, что начинал

Фото: рендер застройщика

Олег Барабанов более известен в Петербурге не как девелопер, а как автодилер, хотя о планах по строительству коттеджей он уже заявлял и раньше. Далеко не все из задуманного им было воплощено в жизнь. А попытки кредиторов взыскать с предпринимателя долги зачастую чудесным образом проваливались.

«Основатель «Объединенной автомобильной корпорации — РРТ» Олег Барабанов достроит в Великом Новгороде вторую очередь жилого комплекса «Аркажская Слобода» и займется дальнейшим развитием территории проекта», — значится в распространенном в пятницу, 25 декабря, пресс-релизе. Связанное с ним ООО «ОБС» получает контроль над ООО «ИМСА», которое ранее приобрело на торгах за 158 млн рублей 6 недостроенных жилых домов в «Аркажской Слободе» общей площадью 16 тыс. кв. м и земельный участок в 35 га для строительства следующих очередей проекта. Девелопер планирует занимать 25% рынка жилой недвижимости Великого Новгорода, вводя ежегодно до 30 тыс. кв. м. В комментариях в СМИ говорится о том, что общий объем инвестиций, которые планируется привлечь под этот проект, — 12 млрд рублей.



В разговоре с «Фонтанкой» Олег Барабанов, председатель совета директоров «ОАК», уточняет: 12 млрд рублей — это общая стоимость проекта. Его собственные вложения будут значительно меньше.

«Мы купили недостроенный проект, вложили своих 300 миллионов, достроили. Сейчас у нас там на выходе 20 тысяч метров. Цена продаж — 55 тысяч рублей за метр. Мы получим за них миллиард рублей. Этот миллиард мы вкладываем в следующую очередь. Строим мы быстро — 7–8 месяцев, так что деньги возвращаются быстро, и их снова можно вкладывать в строительство новых квартир», — объясняет механику девелоперского бизнеса предприниматель.

В том, что квартиры в Великом Новгороде будут быстро продаваться, он уверен, объясняя свою убежденность резким дефицитом на местном рынке: «В этом году должны были сдать 120 тысяч кв. м, а сдают только половину. Потому что в Новгороде нет места для строительства».

Мало кто из перепечатавших этот пресс-релиз СМИ вспомнил, что купленный сейчас долгострой изначально начинал строиться самим же Олегом Барабановым. «Мне тогда предложили хорошие деньги, и я вышел из проекта. Продал и забыл про него. А сейчас, в конце прошлого года, увидел, что Сбербанк выставил его на торги. Мы подняли всю документацию, поняли, что все нормально, и купили с торгов», — объясняет бизнесмен.



Проект по строительству жилого микрорайона «Аркажская Слобода» в Великом Новгороде впервые представили в марте 2010 года. Заказчиком выступил петербургский автохолдинг РРТ. Идейным вдохновителем стал бывший вице-губернатор Новгородской области, петербуржец Борис Воронцов (в начале 2020 года приговорён к семи годам колонии за махинации с кредитными средствами).

Для Великого Новгорода это был амбициозный проект. В городе ощущалась нехватка жилья эконом-класса, но РРТ замахнулся на другую ценовую категорию. Участок под «Аркажи» площадью 40 га располагался на землях бывшего аэродрома «Юрьево», на нём планировалось разместить 240 970 квадратных метров жилья — трёхэтажные дома с мансардами, дома блокированного типа и усадебную застройку. Проект оценивался в 6,7 млрд рублей.

Заказчиком строительства выступило ООО «Конкорд». По данным СПАРК, в 2010 году генеральным директором компании являлся Олег Барабанов. Проект реализовался при финансовой поддержке Сбербанка. В начале планировалось, что первые новоселы появятся в «Аркажской Слободе» в 2011 году, затем срок сдачи стали переносить. На стройке менялись подрядчики.



В 2014 году ООО «Конкорд» приобрёл пскович Лев Тимофеев. Достройкой «Аркажской Слободы» занялась его компания ООО «ЛТ-Строй». Сбербанк снова выделил кредит, более 600 млн рублей. Бизнесмен тогда отмечал, что никакой аффилированности https://news.novgorod.ru/news/v-velikom-novgorode-vozobnovilos-stroitelstvo-arkazhskoy-slobody--128588.html с компанией РРТ у него нет.

Завершить строительство первых четырёх домов удалось в 2016 году, на тот момент Сбербанк вложил https://www.novreg.ru/press/news/press/83692/?sphrase_id=464397 в проект более 1,4 млрд рублей.

ООО «Конкорд» стал банкротом в июле 2018-го. В ноябре 2020-го Новгородский районный суд признал Льва Тимофеева виновным в незаконном получении кредита. В деле фигурировали 102 млн рублей, выданные Сбербанком на строительство «Аркажской Слободы». По данным следствия, кредит Тимофеев оформлял по подложным документам, утаив реальное финансовое состояние возглавляемой им организации. Вину в суде бизнесмен не признал, его приговорили к 1,5 годам колонии-поселения.



В Ленобласти Олег Барабанов также занимался девелопментом. Один из его проектов — на 17 коттеджей «Озерный кот» — заселен. Со вторым — «Новый Шлиссельбург» — вышло похуже. Начатый еще в 2012 году поселок на 120 домовладений так и не был достроен, занятые на него 300 миллионов возвращены не были, а компания-застройщик обанкротилась. То, что от нее осталось, 86 участков на 9 га, первоначально было выставлено на торги по цене 105 млн рублей. Но в итоге этот актив ушел с молотка всего за 23 млн рублей. Участники рынка связывали покупателя опять же с самим Олегом Барабановым.

Холдинг РРТ Олега Барабанова и его партнеров на пике авторынка в начале 2014 года объединял 27 салонов в 11 городах, включая 9 автоцентров — в Петербурге. Многие из них были получены в результате слияний и поглощений, в том числе по итогам внутренних споров у конкурентов.

По итогам триумфальной, но бесславно закончившейся в 2014 году истории холдинга РРТ многие кредиторы предъявляли к нему финансовые претензии. Общая сумма долга достигала 4 млрд рублей, однако Олегу Барабанову за счет продажи салонов удалось погасить часть этой суммы. При этом спустя короткое время некоторые автоцентры оказались в руках так или иначе связанных с предпринимателем структур. В 2016 году к нему был подан уже личный иск о банкротстве, причем сумма претензий достигала уже 14 миллиардов. По итогам многолетних тяжб Олег Барабанов от исков отбился, причем сообщалось, что выплатил он всего лишь 35 миллионов. Уже в 2017 году он возглавил «Объединенную автомобильную компанию», которая объединяет 14 салонов, многие из которых — бывшие активы РРТ.



Сам Олег Барабанов в разговоре с «Фонтанкой» предлагает не искать чудес в истории с избавлением от долгов, признавая, что, по сути, в ней все правда.

— Все дело в нюансах. Я же не физически должен был 14 или 20 миллиардов. Это были договоры поручительства компаний. Компания ушла в банкротство. Все собрались с требованиями. Я говорю: «Вы молодцы, что собрались. Только живых денег вы мне давали? Нет. Ну и все, давайте поэтому заключать мировое соглашение». Все почесали голову и сказали: «Давайте». Выплатил им 35 миллионов рублей, и все успокоились.

— А что с оставшимися долгами?

— Они списывались

Один из старейших автодилеров Петербурга, Евгений Войтенков (на пике ему принадлежало семь салонов в Петербурге), в разговоре с «Фонтанкой» говорит, что восхищается непотопляемостью коллеги по рынку и его подходом к ведению бизнеса. «Он говорит, что что-то делает, получает под это кредиты, у него ничего не получается, он избавляется от всего, потом снова все как-то покупает за 10% от стоимости… Я никогда в жизни не встречал другого такого гения, — говорит Евгений Войтенков. — Ему давали деньги, а потом как-то так получалось, что возвращать ничего не надо. Аура такая — люди к нему идут».



Лена Ваганова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»