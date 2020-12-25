Слабовидящая спортсменка из Санкт-Петербурга Валентина Жагот прошла квалификационный отбор на IV чемпионат Мира по парагребле indoor, который пройдёт в феврале 2021 года — она завоевала право представлять на международном турнире Европу.



Rowing indoor — это соревнования по гребле, которые проходят не на открытой воде, а в помещении, на специальных тренажерах (концептах), имитирующих греблю в академических лодках.



«Невероятно, но факт — все соревнования проходили онлайн! И благодаря такому уникальному формату спортсмены из разных уголков мира имели возможность поучаствовать даже в условиях пандемии и самоизоляции», — рассказали «Фонтанке» в петербургском Благотворительном фонде «Точка опоры», который оказывает поддержку спортсменам с инвалидностью.

