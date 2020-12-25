Слабовидящая спортсменка из Санкт-Петербурга Валентина Жагот прошла квалификационный отбор на IV чемпионат Мира по парагребле indoor, который пройдёт в феврале 2021 года — она завоевала право представлять на международном турнире Европу.
Rowing indoor — это соревнования по гребле, которые проходят не на открытой воде, а в помещении, на специальных тренажерах (концептах), имитирующих греблю в академических лодках.
«Невероятно, но факт — все соревнования проходили онлайн! И благодаря такому уникальному формату спортсмены из разных уголков мира имели возможность поучаствовать даже в условиях пандемии и самоизоляции», — рассказали «Фонтанке» в петербургском Благотворительном фонде «Точка опоры», который оказывает поддержку спортсменам с инвалидностью.
В фонде отметили, что благодаря такому формату каждый участник гребёт где ему удобно — в клубе, в собственной квартире. Это и финансово не затратно — спортсменам не нужно оплачивать билеты, такси, проживание в городе проведения соревнований и пр. И есть вероятность, что такой формат приживётся. Преимуществом является и больший охват участников.
На прошедших соревнованиях отбор был жёсткий — один человек от континента. Всего в турнире принимали участие 13 спортсменов из Великобритании, России, Израиля, Польши и Италии. Валентина Жагот завоевала право представлять на предстоящем ЧМ не просто город или страну, а всю Европу.