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Петербургская спортсменка с инвалидностью представит Европу на ЧМ по парагребле

Слабовидящая спортсменка из Санкт-Петербурга Валентина Жагот прошла квалификационный отбор на IV чемпионат Мира по парагребле indoor, который пройдёт в феврале 2021 года — она завоевала право представлять на международном турнире Европу.

Rowing indoor — это соревнования по гребле, которые проходят не на открытой воде, а в помещении, на специальных тренажерах (концептах), имитирующих греблю в академических лодках.

«Невероятно, но факт — все соревнования проходили онлайн! И благодаря такому уникальному формату спортсмены из разных уголков мира имели возможность поучаствовать даже в условиях пандемии и самоизоляции», — рассказали «Фонтанке» в петербургском Благотворительном фонде «Точка опоры», который оказывает поддержку спортсменам с инвалидностью.

В фонде отметили, что благодаря такому формату каждый участник гребёт где ему удобно — в клубе, в собственной квартире. Это и финансово не затратно — спортсменам не нужно оплачивать билеты, такси, проживание в городе проведения соревнований и пр. И есть вероятность, что такой формат приживётся. Преимуществом является и больший охват участников.

На прошедших соревнованиях отбор был жёсткий — один человек от континента. Всего в турнире принимали участие 13 спортсменов из Великобритании, России, Израиля, Польши и Италии. Валентина Жагот завоевала право представлять на предстоящем ЧМ не просто город или страну, а всю Европу.

Фото: Предоставлено БФ «Точка опоры»
Фото: Предоставлено БФ «Точка опоры»

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