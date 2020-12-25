Плющенко лежал в реанимации весной, но коронавирус у него так и не нашли

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко весной оказался в реанимации с пневмонией. Однако COVID-19 у него не подтвердился, заявил сам бывший спортсмен изданию РБК в пятницу, 25 декабря.

«Я привился от коронавируса. В группе у меня многие переболели, я сам лежал в реанимации в самом начале пандемии, весной. Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител», — заявил Плющенко.

Среди подопечных Плющенко коронавирусом переболели Алена Косторная, Валерия Шульская и Вероника Жилина.