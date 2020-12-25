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Подарок на Новый год от Совета Федерации. Сенаторы утвердили ужесточение правил проведения митингов и ввели штрафы за оскорбления чиновников

На последнем в этом году пленарном заседании 25 декабря Совет Федерации одобрил ужесточение правила проведения митингов и регулирование деятельности иноагентов, а также введение штрафов для чиновников.

Теперь уже одобренный Верхней палатой парламента закон о регулировании деятельности иностранных агентов предполагает, что к ним отнесут незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью (в том числе проводят митинги) и получают на это иностранное финансирование. Также в их число войдут физические лица, целенаправленно собирающие сведения в области военной или военно-технической деятельности России, если их можно будет использовать против ее безопасности. Иноагенты должны будут отчитываться об использовании денежных средств в Минюсте, не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Митинги и демонстрации в России теперь не могут финансировать иностранные источники, анонимы и иноагенты. Это следует из еще одного закона, принятого 25 декабря сенаторами. В уведомлении о проведении публичного мероприятия должны быть реквизиты банковского счета — деньги на митинг можно в безналичной форме перечислять только на него.

Согласно еще одному одобренному закону, журналистам, присутствующим на митингах, теперь запрещено в них участвовать: агитировать, распространять листовки и использовать плакаты, а также скрывать «отличительный знак (признак) представителя СМИ».

Среди одобренных сенаторами законов нашлись и санкции для чиновников. Теперь за оскорбления (в том числе в Интернете) они могут получить штрафы. Сначала от 50 до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 100 до 150 тысяч. Законы поступают на подпись президенту.

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Комментарии (10)

USSR_forever
Старые пердуны. И это не оскорбление. Это констататция фактов. Они старые? Да. Пердят хотя бы 1 раз в году? Да, это естественный процесс - выход газов. Значит они кто? Старые пердуны.
Modest_5e4ce41f7533b
Самое опасное для власти время, когда митингуют только на кухне.
gencon
Совет Федерации живёт в замках и особняках по миллиард каждый, - это и есть оскорбление власти. Власти так не живут, а вот главари ОПГ или наркобароны - это да
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