Межнациональная драка произошла на Васильевском острове. Причиной конфликта могло стать ДТП

Конфликт между четырьмя мужчинами, двое из которых прибыли в Петербург с Ближнего Востока, произошёл накануне на Васильевском острове. Причиной их яростного противостояния могло стать ДТП. Так ли это, устанавливают полицейские.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 декабря, вчера вечером в экстренные службы поступило сообщение о драке с участием нескольких человек у дома № 68 на Железноводской улице. Через десять минут на месте были сотрудники полиции. В отдел для разъяснений отправились жители города в возрасте 39 и 44 лет, а также 28-летний и 30-летний граждане Сирии с видом на жительство в России. Все четверо заявили, что конфликт между ними произошёл из-за ДТП.

