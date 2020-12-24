Межнациональная драка произошла на Васильевском острове. Причиной конфликта могло стать ДТП

Конфликт между четырьмя мужчинами, двое из которых прибыли в Петербург с Ближнего Востока, произошёл накануне на Васильевском острове. Причиной их яростного противостояния могло стать ДТП. Так ли это, устанавливают полицейские.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 декабря, вчера вечером в экстренные службы поступило сообщение о драке с участием нескольких человек у дома № 68 на Железноводской улице. Через десять минут на месте были сотрудники полиции. В отдел для разъяснений отправились жители города в возрасте 39 и 44 лет, а также 28-летний и 30-летний граждане Сирии с видом на жительство в России. Все четверо заявили, что конфликт между ними произошёл из-за ДТП.
Двоим из участников драки понадобилась медицинская помощь: у одного из сирийцев диагностировали ушиб плечевых суставов, у одного из горожан — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Последний также обратил на себя внимание запахом алкоголя. Проверка показала, что ранее он был условно осуждён за применение насилия в отношении представителя власти. Другой петербуржец, который также участвовал в драке, тоже уже имел проблемы с законом: он выступал фигурантом уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества, которое было прекращено по примирению сторон.
В отношении всех задержанных составлены протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство». Также полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.