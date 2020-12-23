Минцифры и Минздрав должны к 31 января обеспечить возможность записи на прививку от COVID-19 через Госуслуги

Записаться на вакцинацию от коронавируса с февраля 2021 года можно будет онлайн через портал госуслуг. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву реализовать такую возможность до 31 января.

«Минздраву России совместно с Минцифры России обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», — цитирует ТАСС поручение вице-премьера по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 23 декабря.