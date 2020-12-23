Семья с двумя детьми погибла в ДТП с фурой на «трассе смерти» под Тюменью

В страшной аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области 23 декабря погибли четыре человека: отец, мать и двое их детей. Местные эту дорогу называют «трассой смерти».



ДТП произошло около полудня по местному времени на 346-м километре федеральной автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, автомобиль Hyundai, в котором находилась семья из Нижневартовска, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo, сообщает 72.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Тюменской области.