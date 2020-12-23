FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Семья с двумя детьми погибла в ДТП с фурой на «трассе смерти» под Тюменью

Фото: УГИБДД Тюменской области

В страшной аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области 23 декабря погибли четыре человека: отец, мать и двое их детей. Местные эту дорогу называют «трассой смерти».

ДТП произошло около полудня по местному времени на 346-м километре федеральной автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, автомобиль Hyundai, в котором находилась семья из Нижневартовска, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo, сообщает 72.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Тюменской области.

От удара сидевшего за рулем «Хёндэ» 36-летнего мужчину выкинуло из машины. Он получил смертельные травмы. На месте скончались и его пассажиры: 34-летняя женщина, мальчик 10 лет и 8-летняя девочка. Малышка только накануне отпраздновала день рождения.

Фото: УГИБДД Тюменской области

Дорога Тюмень — Ханты-Мансийск в народе получила название «трасса смерти». Только в 2020 году, по данным на конец ноября, там погибли 35 человек, отмечает издание. За последние десять лет на трассе произошло много крупных аварий, в том числе массовое ДТП в декабре 2016 года, в котором погибли 12 человек, 10 из которых — дети.

Фото: УГИБДД Тюменской области
Фото: УГИБДД Тюменской области

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

nuga
Вот и рожай детей в этой стране,- власть не может сделать элементарное-безопасную среду обитания и перемещения.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний