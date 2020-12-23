Семья с двумя детьми погибла в ДТП с фурой на «трассе смерти» под Тюменью

В страшной аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области 23 декабря погибли четыре человека: отец, мать и двое их детей. Местные эту дорогу называют «трассой смерти».
ДТП произошло около полудня по местному времени на 346-м километре федеральной автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, автомобиль Hyundai, в котором находилась семья из Нижневартовска, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo, сообщает 72.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Тюменской области.
От удара сидевшего за рулем «Хёндэ» 36-летнего мужчину выкинуло из машины. Он получил смертельные травмы. На месте скончались и его пассажиры: 34-летняя женщина, мальчик 10 лет и 8-летняя девочка. Малышка только накануне отпраздновала день рождения.
Дорога Тюмень — Ханты-Мансийск в народе получила название «трасса смерти». Только в 2020 году, по данным на конец ноября, там погибли 35 человек, отмечает издание. За последние десять лет на трассе произошло много крупных аварий, в том числе массовое ДТП в декабре 2016 года, в котором погибли 12 человек, 10 из которых — дети.