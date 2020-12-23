Мужчина из ревности угнал машину сожителя в Петербурге, но вместо продажи разбил ее в ДТП

Двое сожителей в Петербурге поссорились после пьянки, и один решил угнать и продать машину другого. Однако нового покупателя автомобиль не дождался — незадачливый угонщик попал в ДТП и во всем признался.
Как стало известно «Фонтанке», около полудня 22 декабря в полицию Красносельского района Петербурга обратился 25-летний петербуржец, работающий товароведом в одном из сетевых магазинов. Он рассказал, что в период с девяти часов вечера 21 декабря до половины восьмого утра 22 декабря с неохраняемой стоянки у дома 18 по Гвардейской улице был угнан его 12-летний Ford Focus 2 ярко-голубого цвета. Ущерб он оценил в 300 тысяч рублей.
Автомобиль обнаружили 22 декабря у дома 112 по Таллинскому шоссе. Машина стояла закрытая, без видимых следов взлома, но с признаками ДТП. В тот же день полицейские задержали подозреваемого — 31-летнего соседа заявителя, зарегистрированного в Тюменской области. Мужчина написал явку с повинной. К уголовной ответственности он ранее не привлекался, а вот административка за ним числится — за распитие спиртного в местах, где это запрещено.
По словам мужчины, ночью 22 декабря он поссорился с сожителем после совместного распития спиртного и, испытывая чувство ревности, взял ключи от его машины, пока тот спал. В половине третьего ночи он сел в «Форд» и уехал в направлении Таллинского шоссе, где хотел оставить автомобиль на отстой в районе частного сектора, пока будет искать покупателя. Однако он попал на «Форде» в ДТП и, бросив его, скрылся.
Решается вопрос о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела.