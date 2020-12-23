Мужчина из ревности угнал машину сожителя в Петербурге, но вместо продажи разбил ее в ДТП

Двое сожителей в Петербурге поссорились после пьянки, и один решил угнать и продать машину другого. Однако нового покупателя автомобиль не дождался — незадачливый угонщик попал в ДТП и во всем признался.



Как стало известно «Фонтанке», около полудня 22 декабря в полицию Красносельского района Петербурга обратился 25-летний петербуржец, работающий товароведом в одном из сетевых магазинов. Он рассказал, что в период с девяти часов вечера 21 декабря до половины восьмого утра 22 декабря с неохраняемой стоянки у дома 18 по Гвардейской улице был угнан его 12-летний Ford Focus 2 ярко-голубого цвета. Ущерб он оценил в 300 тысяч рублей.