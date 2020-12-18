В Карелии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка под колесами снегоуборочного трактора. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает 18 декабря пресс-служба СУ СК по Республике Карелия, днем 17 декабря в городе Костомукша водитель трактора, расчищая улицы от снега, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и наехал на 8-летнюю девочку. От полученных травм она умерла на месте.

Момент наезда записала камера видеонаблюдения. На записи видно, как трактор сначала проезжает вперед, потом останавливается и начинает сдавать назад. В этот момент сзади на дорогу выбегает ребенок и попадает прямо под колеса уборочной техники. Водитель замечает, что что-то не так, не сразу. Он останавливается, поднимает ковш, снова проезжает вперед и только тогда выглядывает из кабины проверить, что случилось.