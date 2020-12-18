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Трактор, очищая улицы от снега, насмерть задавил 8-летнюю девочку в Костомукше

Скриншот видео с канала&nbsp;<a href="https://youtu.be/vqLo8vWJ5DY" target="_blank" class="_">stolica onego</a> в Youtube
Скриншот видео с канала stolica onego в Youtube

В Карелии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка под колесами снегоуборочного трактора. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает 18 декабря пресс-служба СУ СК по Республике Карелия, днем 17 декабря в городе Костомукша водитель трактора, расчищая улицы от снега, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и наехал на 8-летнюю девочку. От полученных травм она умерла на месте.

Момент наезда записала камера видеонаблюдения. На записи видно, как трактор сначала проезжает вперед, потом останавливается и начинает сдавать назад. В этот момент сзади на дорогу выбегает ребенок и попадает прямо под колеса уборочной техники. Водитель замечает, что что-то не так, не сразу. Он останавливается, поднимает ковш, снова проезжает вперед и только тогда выглядывает из кабины проверить, что случилось.

Следственный комитет возбудил в отношении водителя трактора уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

В феврале 2016 года в Екатеринбурге при уборке снега погибла 10-летняя девочка. Водитель экскаватора-погрузчика убирал снег около жилого дома и засыпал им ребенка, игравшего в снежном отвале. Суд приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы.

Скриншот видео с канала&nbsp;<a href="https://youtu.be/vqLo8vWJ5DY" target="_blank" class="_">stolica onego</a> в Youtube
Скриншот видео с канала stolica onego в Youtube

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Комментарии (8)

mccaron
Прям рок какой-то.Сама под трактор пошла. Водила не жалею. Притакой работе должен быть обвешан зеркалами и оснащен спец сигналом при включении задней
COVID-2036
страшное стечение обстоятельств. на пустыре людей практически нет, (тракторист и чувствует себя свободно в этой дыре кандалакше-костомукше) только этот ребенок 8 лет, которому еще надо с родителями по улицам ходить. все занимает пару секунд, в 07 девочка видит, что трактор едет вперед и решает идти по расчищенному за ним, в 09 она уже под трактором. даже если и успела понять свою ошибку, времени на реакцию и разворот уже не было. да и скользко. тут даже тракториста жаль.
Komarinsk2019
Какое горе родителям... да и водиле не позавидуешь.

Девочка странно бежала , конечно. То ли увидела очищенный участок и свернула, то ли что...
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