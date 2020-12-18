В Карелии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка под колесами снегоуборочного трактора. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.
Как сообщает 18 декабря пресс-служба СУ СК по Республике Карелия, днем 17 декабря в городе Костомукша водитель трактора, расчищая улицы от снега, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и наехал на 8-летнюю девочку. От полученных травм она умерла на месте.
Момент наезда записала камера видеонаблюдения. На записи видно, как трактор сначала проезжает вперед, потом останавливается и начинает сдавать назад. В этот момент сзади на дорогу выбегает ребенок и попадает прямо под колеса уборочной техники. Водитель замечает, что что-то не так, не сразу. Он останавливается, поднимает ковш, снова проезжает вперед и только тогда выглядывает из кабины проверить, что случилось.
Следственный комитет возбудил в отношении водителя трактора уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
В феврале 2016 года в Екатеринбурге при уборке снега погибла 10-летняя девочка. Водитель экскаватора-погрузчика убирал снег около жилого дома и засыпал им ребенка, игравшего в снежном отвале. Суд приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы.