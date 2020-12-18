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В Швейцарии легализовали однополые браки

Федеральное собрание Швейцарии одобрило законопроект, разрешающий однополые браки в стране. Об этом сообщается 18 декабря на сайте парламента.

В Национальном совете (нижняя палата парламента) инициативу поддержали 136 депутатов, 48 проголосовали против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата парламента) 24 депутата высказались «за», 11 — «против», семеро остались нейтральны.

С 2007 году в Швейцарии однополые пары могли зарегистрировать так называемое партнерство, но им нельзя было усыновлять детей. С вступлением в силу нового закона гендерно нейтральный брак приравнивается к обычному, а лесбийским парам теперь разрешён доступ к банку спермы.

«Это историческая победа прав ЛГБТИ-сообщества», — написала правозащитная организация Amnesty Switzerland в своем твиттере.

Однако категорически против закона выступает христианская ультраконсервативная партия — «Федеральный демократический союз». Она заявила, что вынесет этот вопрос на референдум. В таком случае судьбу закона будут решать народным голосованием.

Помимо Швейцарии шестнадцать европейских стран официально признают и разрешают однополые браки: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

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Комментарии (5)

USSR_forever
всё потому, что у них нет АвтоВаза, они не привыкли так ***ться, что потом уже ничего не хочется... =)))))
Skazochny
После видео как сотрудник МЧС, ныне глава Иркутска зарабатывает у начальника расположение, запад со своими законами нервно курит в сторонке...
Masya
Их страна - их правила . «Нам в России от этого ни тепло, ни холодно».
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