В Швейцарии легализовали однополые браки

Федеральное собрание Швейцарии одобрило законопроект, разрешающий однополые браки в стране. Об этом сообщается 18 декабря на сайте парламента.
В Национальном совете (нижняя палата парламента) инициативу поддержали 136 депутатов, 48 проголосовали против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата парламента) 24 депутата высказались «за», 11 — «против», семеро остались нейтральны.
С 2007 году в Швейцарии однополые пары могли зарегистрировать так называемое партнерство, но им нельзя было усыновлять детей. С вступлением в силу нового закона гендерно нейтральный брак приравнивается к обычному, а лесбийским парам теперь разрешён доступ к банку спермы.
«Это историческая победа прав ЛГБТИ-сообщества», — написала правозащитная организация Amnesty Switzerland в своем твиттере.
Однако категорически против закона выступает христианская ультраконсервативная партия — «Федеральный демократический союз». Она заявила, что вынесет этот вопрос на референдум. В таком случае судьбу закона будут решать народным голосованием.
Помимо Швейцарии шестнадцать европейских стран официально признают и разрешают однополые браки: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.