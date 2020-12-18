ДТП с участием автобуса остановило движение трамваев в Красносельском районе Петербурга днем 18 декабря. Электротранспорт задержали уже больше чем на полчаса.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на улице Маршала Казакова, напротив рынка «Юнона» недалеко от пересечения с улицей Десантников, столкнулись автобус и автомобиль Mitsubishi Outlander. От удара кроссовер пробил ограждение проезжей части и вылетел на трамвайные пути.
Из-за аварии трамваи на Маршала Казакова встали в обе стороны. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», задержка уже около 40 минут — авария произошла в районе 13:57. Движение на этой линии довольно насыщенное — интервал составляет 3 минуты. Сейчас на место уже прибыли сотрудники ГИБДД и оформляют аварию, добавили в ГУП.