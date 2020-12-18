«Согласно архивным данным, для проведения карательных операций по уничтожению советских граждан были направлены зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом, и имевшиеся на вооружении мобильные газовые камеры, — гласит сообщение СК. — Установлено, что в ходе этих карательных операций с августа 1942 года по январь 1943 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием пособников в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской зверски расстреляли свыше 247 человек. Кроме того, во время оккупации немецкие захватчики в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка), а также в Краснодаре, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения, психиатрических больниц».

В СК напоминают, что по фактам массовых убийств членами зондеркоманды СС-10 «а» («Айнзатцкоманда 10а») КГБ возбуждал уголовное дело ещё в 1970 году. И часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены.



«Однако иные подчиненные Курта Кристмана, в том числе Гельмут Оберлендер и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие зондеркоманды СС-10 «а», так и не понесли наказание за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан, — отмечают в СК. — Оберлендер в настоящее время проживает на территории одного из зарубежных государств».



Через час после публикации на сайте Следственного комитета РИА Новости со ссылкой на документы ФСБ сообщило, что бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10А Гельмут Оберлендер участвовал в казнях и в других местах, в том числе в районе Таганрога и Краснодара.



«Детям не было сказано, что их ожидает смерть... Так как дети не могли самостоятельно двигаться, то их подносили к машине, где одна женщина из обслуживающего персонала укладывала их рядом друг с другом. Так как не хватало места, то детей старшего возраста бросали друг на друга. Дети плакали, так же плакал и обслуживающий персонал, который их выносил. Кто оказывал сопротивление, того силой заталкивали в машину», — цитирует РИА Новости показания, данные на допросе одним из ранее осуждённых нацистов Луки Бема.

