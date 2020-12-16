Лаундж-бар на Большой Зелениной оштрафовали за припозднившихся посетителей. Против кальянной сыграла бутылка водки

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 декабря, проверка выполнения коронавирусных ограничений, наложенных на заведения общепита правительством Петербурга, пришла в «Мундштук» вечером 28 ноября. В баре проверяющие после 23 часов нашли посетителей, о чем и написали в протоколе, составленном по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Петроградский районный суд привлек к ответственности менеджера Наталью Крупнову, отвечающую за работу лаундж-бара «Мундштук», расположенного в бизнес-центре на Большой Зелениной улице в Петербурге. Там в конце ноября нашли посетителей после 23 часов. Словам женщины о том, что это была единичная случайность, не поверили из-за бутылки водки.

В суде Крупнова, являющаяся менеджером компании, управляющей баром, уверила, что в баре просто не стали выгонять гостей, которые пришли в 20 часов и задержались после 23 часов.



«Заказы после 23 часов у них не принимали, ожидали, когда они закончат есть и пить ранее заказанное. У неё такое произошло впервые, просила строго не наказывать, ограничиться предупреждением», — озвучивают позицию Крупновой в объединенной пресс-службе.



Однако в ходе судебного заседания несколько свидетелей пошатнули веру в том, что имела место досадная случайность. Во-первых, компания, которая «задержалась» в «Мундштуке», уверяла, что их не просили уйти после 23 часов. Нашлись и те, кто пришел в бар около 1.50, сделал заказ, который им принесли. Выступил в суде и свидетель, который рассказала, что около 2 часов ночи он зашел в ресторан на Большой Зелениной и купил там бутылку водки.



Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

